José Mourinho spreekt in tranen van historische zege: ‘Ze hebben heel lang op vanavond gewacht’

Albanese prins Leka II niet blij met fans Feyenoord in Tirana: ‘Pure chaos’

De kroonprins van Albanië liet op Twitter weten dat fans van Feyenoord voor chaos zorgden in Tirana. Leka II, vanwege de republiek Albanië een kroonprins in ballingschap, uitte in de tweet zijn zorgen over wat er na de wedstrijd van de Rotterdammers vanavond tegen AS Roma zal gebeuren.

25 mei