José Mourinho woest: ‘Men bepaalt dat Europese competities op plastic velden gespeeld mogen worden’

José Mourinho heeft hard uitgehaald naar het kunstgras van Bodø/Glimt nadat AS Roma gisteravond met 2-1 onderuit ging tegen de Noorse club. Gianluca Mancini raakte geblesseerd en dat had volgens de Portugese coach maar één oorzaak.

,,Ik wil het niet als excuus voor wat dan ook gebruiken, maar we hebben vandaag een belangrijke blessure opgelopen. Een blessure als gevolg van plastic velden. Dat is iets wat buiten onze macht ligt. Men bepaalt dat Europese competities op plastic velden gespeeld mogen worden en dan moeten we dus spelen op plastic velden", zo kraakte Mourinho bij BT Sport de omstandigheden in het noorden van Noorwegen.

Mancini moest zich in de tweede helft noodgedwongen laten wisselen. Daarna kreeg AS Roma nog de 2-1 om de oren in de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Conference League. ,,Ik maak me na deze wedstrijd de meeste zorgen om Mancini. Het is zorgelijk. Iets wat veroorzaakt wordt door dit plastic veld", herhaalde Mourinho bij andere media nog maar eens.

Door de 2-1 nederlaag heeft AS Roma dit seizoen al twee keer verloren van de Noorse opponent. In de groepsfase van de Conference League werd het maar liefst 6-1 voor Bodø/Glimt. In Rome werd het destijds 2-2, een resultaat dat voor Mourinho en consorten in de return niet voldoende zal zijn om de halve finale te bereiken. ,,We hebben 2-1 verloren, maar we hebben nog een tweede wedstrijd in het bijzijn van onze fans dus ik heb er geen problemen mee te zeggen dat ik denk dat wij de favoriet zijn om de halve finale te halen", aldus Mourinho.