Journalist test 'Tata' Martino en zijn rituelen uit

Iedereen heeft elke persconferentie weer dezelfde plek in de zaal, zo ook vooraf aan de wedstrijd tegen Orlando City. De tolk zit altijd links van Martino en ook alle journalisten hebben hun eigen plekje in de perszaal. Reporter Doug Roberson probeerde vooraf aan de wedstrijd tegen Orlando City het ritueel even in de war te schoppen, maar daar kwam niets van in, zo blijkt uit onderstaande video.