Jubel om Memphis en Frenkie de Jong: ‘Hij viel uit de hemel en scoorde als een engel’

Media-overzichtXavi heeft ook zijn tweede wedstrijd als trainer van FC Barcelona gewonnen. Hij zag zijn elftal in de uitwedstrijd tegen Villarreal in de slotfase toeslaan: 1-3. Een hoofdrol was er voor Memphis Depay en Frenkie de Jong, die in de Spaanse media volop worden bejubeld.

Na de karrevracht aan kritiek van de voorbije maanden wikkelde Memphis Depay zich vandaag in een deken van lof en positieve kritieken. Léék de aanvalsleider van Oranje vorige week tegen Benfica (0-0) nog een topaanvaller, gisteravond was hij er plots écht één. Niet door een duel vol hoogtepunten en frivoliteiten - sterker nog: hij miste een paar riante kansen - maar door een cruciale treffer van ongekende schoonheid in de slotfase, waardoor FC Barcelona het chagrijn van de Champions League van zich afspeelde.

,,Eindelijk Depay", zo schreef Marca. ,,Nadat Xavi vanaf de bank niet kon geloven dat Memhpis al twee enorme kansen had gemist, leek hij zijn krediet te hebben verspeeld. Tot de 88ste minuut. Hij profiteerde van een fout van Estupiñán, dribbelde langs Rulli en tikte de bal tussen de benen van de Ecuadoraanse speler door in het doel.”

Volgens AS had Memphis zich verkleed als Messi. ,,Hij is in staat om kleuterfouten te maken, maar tovert dan, verkleed als Messi, een schitterende actie uit de hoge hoed. Het blijft onvoorstelbaar. Drie kansen missen die in een comedy niet zouden misstaan, maar dan wraak nemen met een prachtig doelpunt.”



Diario Sport: ,,Memphis deed aanvankelijk alles fout. Hij maakte fouten die voor een nummer negen van FC Barcelona onvergeeflijk zijn. Maar plots was hij daar, alsof Memphis uit de hemel leek gevallen. Plots washij de reddende engel. Van de hel naar de hemel dus...”

Frenkie de Jong

Poetste Memphis met een hoofdrol in de slotfase niet weg, staat Frenkie de Jong er in de Spaans media een stuk beter op. De oud-Ajacied maakte de belangrijke openingstreffer en strooide weer als vanouds met prachtige rushes en passes. ,,Hij zorgde voor diepgang en aanvallende impulsen in het systeem van Barcelona", schreef Marca. ,,Hij maakte het verschil met zijn splijtende en precieze passes, met name richting Depay.”

Sport, dat een 7 uitdeelde aan de Oranje-international, ziet dat de Jong na de komst van Xavi uit een dalletje kruipt. ,,Hij is transformado na de entree van Xavi. In de eerste helft zorgde hij voor drie gouden passes. Hij heeft zijn spelvreugde én souplesse hervonden. Dit belooft veel goeds.”

