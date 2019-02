Jubelstemming Bosz ten einde na zeperd in bekertoernooi

De stemming zat er voorafgaand aan het bekerduel goed in bij Bayer Leverkusen. De ploeg van Peter Bosz won zaterdag met 3-1 van Bayern München. Met een zevende plek in de Bundesliga doet Bayer Leverkusen daardoor weer volop mee om de Europese tickets.

Bosz’ goudhaantje Julian Brandt brak in de eerste helft de ban. Hij zette de 0-1 op het scorebord na een zeer fraaie steekpass van Charles Aránguiz. Die goal kwam op een zeer prettig moment, namelijk één minuut voor rust.



Na rust leek de formatie van de Nederlandse coach de kluts volledig kwijt te zijn. De thuisploeg wist twee minuten na rust de gelijkmaker te noteren via Nikola Dovedan en daar hield het helaas voor Bosz niet op. Maurice Multhaup werkte twintig minuten voor tijd de bal bij de tweede paal achter Leverkusen-doelman Lukas Hradecky, waarna Aleksandar Dragovic net te laat was om de bal nog weg te werken.



Bayer Leverkusen wist in het vervolg een zeperd niet meer te voorkomen. Het bekertoernooi is daarmee ten einde voor de formatie van Bosz.