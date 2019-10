Jubilaris Neymar verruilt rugnummer 10 even voor 100

Bondscoach België voert veel wijzigin­gen door tegen San Marino

9 oktober Bondscoach Roberto Martinez van België gaat veel spelers wisselen in het komende tweeluik tegen San Marino (donderdag, thuis) en Kazachstan (zondag, uit). Leander Dendoncker is door maagproblemen sowieso niet beschikbaar voor het EK-kwalificatieduel in Brussel. Het is nog niet duidelijk of de middenvelder van Wolverhampton Wanderers meegaat naar Kazachstan.