Julie Ertz klopt 's werelds beste Megan Rapinoe in VS-verkiezing

Rooney wil met Cocu terug naar de Premier League

17:57 Wayne Rooney begint in januari aan zijn avontuur bij Derby County, dat uitkomt op het tweede niveau van Engeland. Hoewel de door Phillip Cocu getrainde formatie vooralsnog een bescheiden rol vervult in de competitie, droomt de oud-international van promotie naar de Premier League. ,,Alles is mogelijk, het staat dicht bij elkaar. We kunnen zeker de play-offs nog halen", zegt de aanvaller.