Jürgen Klopp gaat minutenlang los over WK in Qatar: ‘We lieten dit 12 jaar geleden al gebeuren’

Jürgen Klopp schoof gisteren aan om vooruit te blikken op de wedstrijd die Liverpool zondag speelt tegen Tottenham Hotspur, maar tijdens zijn persconferentie ging het daar uiteindelijk nauwelijks over. Toen de trainer een vraag kreeg over het aanstaande WK in Qatar liep hij helemaal leeg.

Dat het toernooi nooit aan Qatar toegewezen had mogen worden, is volgens de Duitser overduidelijk. Maar het stoort hem dat veel nu op het bordje van de spelers wordt gelegd. ,,Ik hou er niet van dat spelers in een situatie worden gedwongen waarin zij een statement moeten maken. Jullie zijn allemaal journalisten en hadden de boodschap moeten verspreiden. Er zijn destijds niet de meest kritische artikelen over geschreven.”

Hij doelt daarmee op het moment dat Qatar twaalf jaar geleden op het FIFA-congres als gastheer werd aangewezen. ,,Op dat moment was al duidelijk wat daar aan de hand was en wat er zou gebeuren. Dat het moeilijk, nee eigenlijk onmogelijk is, om een ​​stadion te bouwen in Qatar terwijl het 50 graden is. Het is niet goed voor mensen om dan buiten te zijn en hard, fysiek werk verrichten. We wisten dat er in het hele land nog bijna geen stadion stond. Daar heeft op die dag volgens mij niemand een punt van gemaakt.”

,,En er waren ook in de jaren erna genoeg kansen om te zeggen: ‘het proces is niet goed verlopen’. Veel mensen namen geld om de verkeerde redenen. Maar is niets veranderd. Hoe kon dat gebeuren?”

‘Geen goede situatie voor de spelers’

Klopp merkt dat het nu vooral de spelers en trainers zijn die worden aangesproken op hun deelname aan het WK in Qatar en worden gevraagd om een duidelijk standpunt in te nemen. ,,Dat ze een speciale armband moeten dragen, en dat als ze dat niet doen ze in het verkeerde kamp zitten. Dat is geen goede situatie voor de spelers.”

,,Nee, het zijn voetballers. Zij moeten voetballen en het zo goed mogelijk doen. Breng Gareth Southgate (bondscoach van Engeland, red) niet constant in een situatie waarin hij over alles moet praten. Hij is geen politicus, zoals ik dat ook niet ben. Hij heeft een mening, maar hij is geen politicus.”

Hij geeft de journalisten in de zaal dan ook een duidelijke boodschap mee: ,,Als je er iets anders over wilt schrijven, doe het dan. Maar doe het dan zelf, zonder ons erbij te betrekken. Het gaat niks veranderen. We hebben het allemaal - jullie meer dan ik - twaalf jaar geleden laten gebeuren.”

Bekijk hier het ruim zes minuten durende relaas.

