Jürgen Klopp neemt het op voor Erik ten Hag in aanloop naar beladen duel: ‘Het is geen makkelijke klus’

Met videoLiverpool-trainer Jürgen Klopp ziet het niet als een voordeel dat zijn elftal het al vroeg in het seizoen opneemt tegen Manchester United. De ploeg van coach Erik ten Hag verloor de eerste twee competitiewedstrijden en verkeert nu al in crisis.

,,Natuurlijk zou ik liever tegen ze spelen nadat ze de vorige wedstrijd met 5-0 hadden gewonnen, maar we zijn helaas niet in dromenland. Het is wat het is”, aldus Klopp, die met Liverpool ook nog op de eerste competitiezege wacht. Liverpool begon met een 2-2 bij Fulham en speelde maandagavond op Anfield met 1-1 gelijk tegen Crystal Palace, nadat de nieuwe spits Darwin Núñez rood kreeg na een onhandige kopstoot. ,,We hebben twee keer gelijkgespeeld, is het dan nu juist beter om tegen ons te spelen? Ik weet het niet. Laten we maandagavond maar eens zien hoe deze grootmachten met de situatie omgaan.”

Op 12 juli in Bangkok, in de voorbereiding op dit seizoen, won Manchester United nog met 4-0 van Liverpool. ,,Ten Hag wil van achteruit opbouwen en dat lukte toen erg goed. We waren op dat moment in de voorbereiding zeker nog niet klaar voor de wedstrijd. We maakten een paar fouten en dat werd hard afgestraft. Ik heb gehoord dat Anthony Martial nu kan spelen. Weer een jongen met snelheid en techniek voorin, maar ze hebben ook veel kwaliteit op het middenveld met Christian Eriksen, Bruno Fernandes en Fred", zei Klopp.

Klopp arriveerde in oktober 2015 op Anfield na het ontslag van Brendan Rodgers. ,,Ik kreeg de eerste maanden geen kritiek omdat iedereen zei dat het niet ‘mijn team’ was, omdat ik nog geen transferperiode had gehad om het team te veranderen. Dat is onzin, het was vanaf de eerste dag gewoon mijn team. Erik krijgt nu veel kritiek omdat hij al wel een transferperiode heeft gehad, maar het is geen makkelijke klus voor hem omdat ze veel willen veranderen. Dat kost tijd, dat weet iedereen.”

Klopp gaf in zijn persconferentie aan dat hij meeleeft met Ten Hag, die na nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0) na twee duels al enorm onder vuur ligt in Engeland. Voormalig Aston Villa-aanvaller Gabriel Agbonlahor adviseerde Ten Hag afgelopen zaterdag zelfs om ‘op te geven en zijn koffers te pakken’. ,,Dit leek niet eens op Manchester United, maar meer op een amateurploeg", deed Agbonlahor er nog een schepje bovenop.

Klopp vertelde dat hij het betoog van Agbonlahor op de radio aanhoorde en op het punt stond om in te bellen bij Radio TalkSport, waar supporters en sporters telefonisch hun verhaal doen. ,,Ach, Gabby Agbonlahor.. Ik weet nog dat hij hier op Anfield met 6-0 verloor als speler van Aston Villa en toen was hij ook niet echt het toonbeeld van een speler met karakter. Ik stond op het punt te bellen en hem duidelijk te maken dat hij als speler ook niet bepaald foutloos was.”

Liverpool scoorde in de laatste drie competitiewedstrijden tegen Manchester United liefst dertien keer. Vorig seizoen werd het 0-5 op Old Trafford in oktober en 4-0 op Anfield in Maart. Die resultaten zeggen Klopp weinig. ,,Dit is een compleet andere wedstrijd in een totaal andere situatie. Het zorgt er misschien zelfs wel voor dat Manchester nog gemotiveerder is”, aldus de Duitse coach, die aanvaller Roberto Firmino en middenvelder Naby Keïta weer terug heeft in zijn selectie.

Klopp heeft een flinke lijst afwezigen voor maandagavond. Joel Matip, Thiago Alcantara, Ibrahima Konaté, Curtis Jones, Diogo Jota, Alex Oxlade-Chamberlain, Calvin Ramsay en Caoimhin Kelleher zijn bij Liverpool nog niet inzetbaar.

Volledig scherm Jürgen Klopp naast zijn assistenten Vitor Matos en Pepijn Lijnders. © REUTERS