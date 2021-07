Jürgen Klopp onder de indruk van herstelde Virgil van Dijk: ‘Het ziet er erg goed uit’

,,Virgil draait nog niet twee sessies per dag met het team. Hij doet zijn tweede sessie met de revalidatie-afdeling. Maar het ziet er erg goed uit”, aldus Klopp. ,,Ik weet niet precies wanneer hij de volgende stap kan zetten, maar dat gebeurt zeker in de komende vier weken. We zullen dan een grote stap zetten met Virgil.”

Ook Joe Gomez, Joel Matip en Trent Alexander-Arnold zijn op de weg terug na blessureleed. Klopp: ,,Ze zijn nog niet op het niveau van de anderen, maar dat is niet te vergelijken. Laten we het zo zeggen: voor alle vier ziet het er heel goed uit. We staan continu in contact met de medische staf over wat goed is voor ze; moeten ze misschien iets meer doen dan de rest van de groep, of misschien wel iets minder?”