Justin Bijlow na Romeinse dreun: ‘Daar kan ik kort over zijn: het is niet goed van mij’

Al na een kwartier stond Feyenoord met 2-0 achter. Vooral aan de tweede goal van Lazio kon Bijlow iets doen. Felipe Anderson sneed naar binnen en verschalkte de doelman in de korte hoek. Net op het moment dat Anderson afvuurde, stapte Bijlow de verkeerde kant op. ,,Ik kan er kort over zijn: het is niet goed van mij. Ik stap naar rechts en hij schiet in de korte hoek. Het is niet dat ik daar het team mee help, nee.”



Bijlow vervolgt: ,,De eerste helft was niet goed. Lazio kreeg veel ruimte om te voetballen. Onze pressing was niet helemaal op orde, waardoor ze makkelijk de vrije man konden vinden. Vooral vanaf het middenveld waren ze erg gevaarlijk en daar kwamen ook de meeste kansen uit voort. We moeten hiervan leren en de beelden terugkijken. De tweede helft kwamen we wel beter uit de startblokken en konden we nog bijna tot 4-3 terugkomen. De tweede helft was duidelijk beter dan de eerste helft.”