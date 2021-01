Justin Kluivert: ‘Probeer niet te bewijzen dat ik beter ben dan mijn vader’

15 besmettingen Premier League schuift met duels na corona-uit­braak bij Aston Villa

11 januari Het coronavirus heeft Engeland volledig in zijn greep en dat is ook te merken in de Premier League. De selectie van subtopper Aston Villa, waar zo'n tien tot vijftien belangrijke spelers besmet zouden zijn, blijft voorlopig in quarantaine en kan dus niet in actie komen.