Justin Kluivert schittert bij Valencia: ‘Niet normaal dat een jongen met zo veel kwaliteit zo weinig gespeeld heeft’

Zestien jaar na vader Patrick heeft ook Justin Kluivert voor Valencia gescoord. De 23-jarige aanvaller maakte vrijdagavond de openingsgoal voor Valencia in de uitwedstrijd tegen Osasuna en had daarmee een groot aandeel in de 1-2 zege.

In het seizoen 2005/2006 speelde Patrick Kluivert tien La Liga-wedstrijden voor Valencia. In januari 2006 maakte hij zijn enige competitiegoal in de wedstrijd tegen Real Zaragoza. Nu, ruim zestien jaar later, heeft zoon Justin ook zijn eerste goal in de Spaanse competitie te pakken.

Lees ook Justin Kluivert bij Valencia in voetsporen van vader Patrick

,,Het belangrijkste is dat we drie punten hebben, maar ik ben ook erg blij met het doelpunt. Het was een heel moeilijke wedstrijd dus deze drie punten zijn perfect voor ons”, zei Kluivert tegen het clubkanaal van de Spaanse club. De tweevoudig Oranje-international is niet van plan om het net als zijn vader bij één competitiegoal voor Valencia te houden. ,,Dit is mijn eerste doelpunt, maar ik wil meer.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kluivert wordt dit seizoen door Valencia gehuurd van AS Roma, dat hem in 2018 voor ruim zeventien miljoen euro overnam van Ajax. Eerder speelde hij ook al op huurbasis voor RB Leipzig en OGC Nice. Bij Valencia kwam het na drie invalbeurten nu tot zijn eerste basisplek, tot grote tevredenheid bij coach Gattuso.

,,Justin is een jongen met veel kwaliteiten. Het is niet normaal dat een jongen met zo veel kwaliteit de laatste jaren zo weinig gespeeld heeft. Hij moet fysiek groeien en moet toe naar een continuïteit waarbij hij veel meer gaat spelen dan een kwartiertje. Dan heeft hij de kwaliteiten om nóg beter te worden", zei de Italiaanse coach.

Kluivert scoorde op aangeven van Edinson Cavani. Via Mouctar Diakhaby kwam de uitploeg tien minuten na rust op 0-2. Daarna volgden gemiste strafschoppen van Chimy Ávila (Osasuna) en Cavani (Valencia), waarna Darko Brasanac in de 94ste minuut nog de 1-2 maakte namens Osasuna. Daar bleef het bij in El Sadar in Pamplona, waardoor Valencia van de negende naar de vijfde plaats klom.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.