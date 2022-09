Justin Lonwijk maakt opvallende transfer naar Dinamo Kiev: ‘Natuurlijk heb ik nagedacht over de oorlog’

Dinamo Kiev staat na drie duels op de elfde plaats in de competitie en is nog actief in de Europa League. Daar kan Lonwijk nog niet voor zijn nieuwe werkgever in uitkomen. Hij kan pas in januari worden ingeschreven voor Europese wedstrijden.

Viborg FF maakt duidelijk dat het een forse transfersom voor Lonwijk heeft ontvangen. ,,We hebben een aanbieding gekregen die we als buitengewoon beschouwen", laat de technisch directeur van de club weten in een persbericht. Voor de Denen maakte hij acht goals in zestig duels.

Lonwijk kwam in Nederland uit voor FC Utrecht. Daarvoor doorliep hij de jeugdopleiding van PSV. Zijn jongere broertje Nigel is ook profvoetballer. Hij wordt door Wolverhampton Wanderes verhuurd aan Plymouth Argyle.

Op de site van zijn nieuwe ploeg licht Lonwijk zijn keuze toe (,,Dinamo is de grootste club van Oekraïne en heeft een geweldige geschiedenis") en wordt hem gevraagd naar zijn overwegingen, gezien de situatie in het land van zijn nieuwe club.

- Heb je het nieuws gevolgd over de oorlog in Oekraïne en over de Oekraïners die ons land verdedigen?

,,Ja, toen de oorlog uitbrak was het een grote schok voor iedereen. Ik was op dat moment in Denemarken, maar volgde het nieuws via de Nederlandse zenders. Ik hoop dat het weer beter wordt en er vrede komt in Oekraïne.”

- Was je, gezien de oorlog, niet bang om naar Oekraïne te komen?

,,Natuurlijk heb ik daar over nagedacht. Ik weet dat de situatie in het land nog steeds zwaar is, maar ik heb mensen gesproken die in Kiev wonen. Gelukkig gaat het in de hoofdstad steeds beter.”

Volledig scherm Justin Lonwijk (rechts) als speler van FC Utrecht. © Pro Shots/Erik Pasman