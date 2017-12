Juve-spits Higuain speelt toch tegen Napoli

Napoli heeft aan kop van de Serie A vier punten voorsprong op titelverdediger Juventus.



Trainer Massimiliano Allegri denkt de Argentijn hard nodig te hebben in het Stadio San Paolo en zet Higuain daarom in de basis. De 29-jarige Argentijn kan rekenen op een bijzonder vijandige ontvangst in Napels. Higuain verruilde het lichtblauw van Napoli vorig jaar na 91 doelpunten in drie seizoenen voor het zwart-witte shirt van de 'Oude Dame'. Fans van Napoli waren woest op de Argentijnse topschutter en uitten dat onder meer door shirtjes met daarop zijn naam in brand te steken.