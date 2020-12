Juventus-directeur en vier ambtenaren in problemen na sjoemelen bij taaltest Suárez

In september was Suárez dichtbij een transfer naar Juventus, en deed de spits een taaltest omdat hij dan op korte termijn een Italiaans paspoort kon aanvragen. Daarvoor kwam hij in aanmerking omdat Suárez’ vrouw Italiaanse ‘roots’ heeft. De Uruguayaan had kort daarvoor te horen gekregen dat hij niet meer nodig was bij FC Barcelona, en zou met een EU-paspoort gemakkelijker de overstap naar Juventus kunnen maken. De Italiaanse club zou anders de toegestane quota voor spelers van buiten de EU overschrijden.



De Italiaanse politie concludeerde in september al dat de onderwerpen van het examen waren besproken met Suárez en dat de score al vóór de test was toegekend.