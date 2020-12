Juventus en De Ligt komen met de schrik vrij: zwaarbevochten zege in derby

Geheel in lijn met het magere begin in de competitie (Juventus speelde vijf keer gelijk en won vier keer) was Juve ook tegen stadgenoot Torino niet bij de les. Een hoekschop belandde met enig fortuin voor de voeten van verdediger Nicolas N’Koulou, die de bal tegen de touwen knalde. Juventus was sinds dat moment genoodzaakt in de achtervolging te gaan, maar slaagde er nauwelijks in het topduo Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala in scoringspositie te brengen.