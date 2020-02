Juventus en Inter spelen zondag definitief zonder publiek

Guardiola als trainer op eenzame hoogte in beslissen­de fase CL

27 februari Pep Guardiola won gisteren als trainer met Manchester City van Real Madrid (1-2) en bereikte hiermee een opvallende mijlpaal. Het was voor de Spaanse trainer zijn 28ste overwinning in de knock-outfase van Champions League, waardoor hij alleen aan de leiding kwam in het klassement van trainers met de meest gewonnen wedstrijden in de knock-outfase.