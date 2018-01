Juventus gaat met magere zege mee in spoor Napoli

Juventus ontsnapte daarna aan een strafschop toen Bernardeschi de bal tegen zijn hand kreeg. Bij Cagliari mocht verdediger Gregory van der Wiel in de slotfase invallen.



De ploeg van trainer Massimiliano Allegri blijft Napoli op één punt volgen. De koploper won eerder op zaterdag al met 2-0 van Hellas Verona. De doelpunten in Napels vielen in het laatste half uur en kwamen op naam van de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly en de Spaanse aanvaller José Calléjon.



Twee andere achtervolgers van Napoli, Internazionale en AS Roma, raakten verder achterop. Inter gaf vrijdag in blessuretijd de winst weg bij Fiorentina (1-1), AS Roma liet zich zaterdag voor eigen publiek verrassen door Atalanta (1-2). De ploeg uit Milaan heeft nu negen punten achterstand, Roma nog drie punten meer.



