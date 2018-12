Juventus maakt geen misstap tegen AS Roma

De Kroatische spits Mandzukic kopte in de 35ste minuut een voorzet vanaf de rechterflank binnen. Hij bracht zijn doelpuntentotaal dit seizoen in de Serie A op acht. Hij is hard op weg om zijn tien goals van het seizoen 2015-2016 te overtreffen.



Cristiano Ronaldo kwam niet tot scoren, al leek hij in de extra tijd nog wel een assist af te leveren. Douglas Costa tikte een voorzet van Ronaldo binnen, maar na het raadplegen van de videoarbiter trok de scheidsrechter zijn beslissing in. Bij Roma mocht Justin Kluivert aan het begin van de tweede helft invallen, maar de buitenspeler kon het verschil niet maken.



De afgelopen drie duels tussen Juventus en AS Roma in Turijn eindigden ook in 1-0. De 'Oude Dame' heeft nu acht punten meer dan achtervolger Napoli, dat met dezelfde cijfers van SPAL won.