Juventus-middenvelder Paul Pogba geschorst na positieve dopingtest, forse schorsing dreigt

Mark van Bommel bevestigt interesse uit Saoedi-Ara­bië: ‘Kan er pas over nadenken als het serieus wordt’

Het succesjaar van Antwerp gaat niet onopgemerkt voorbij. Het Saoedische Al-Shabab toont interesse in zowel Mark van Bommel als Marc Overmars. De ploeg hoopt de Antwerpse succestandem te kunnen losweken. „Er is via via interesse, maar serieus is het nog niet”, reageert Van Bommel.