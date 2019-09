Juventus poetst wereldgoal Hellas Verona na rust weg

Juve-coach Maurizio Sarri besloot zijn opstelling flink om te gooien voor het duel met Hellas. Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Gonzalo Higuaín én Matthijs De Ligt startten allen niet in de basis. Woensdagavond verscheen dit vijftal nog wel aan de aftrap in het Champions League-duel met Atlético Madrid (2-2). Merih Demiral, een 21-jarige Turkse verdediger die overkwam van Sassuolo, nam de plaats van De Ligt in naast Leonardo Bonucci.



Dit duo kon echter niet voorkomen dat Hellas, met oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat in de basis, op voorsprong kwam. Spits Samuel Di Carmine schoot na twintig minuten een strafschop op de paal, in de rebound raakten de bezoekers vervolgens de lat. Dankzij de ervaren Portugees Miguel Veloso leidde die aanval alsnog tot een doelpunt. En wat voor één. De middenvelder haalde vanaf dik 20 meter verwoestend uit en liet Gianluigi Buffon (41) kansloos.