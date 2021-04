Juventus verspeelt ook punten in derby en moet vrezen voor CL-deelname

Met het gelijkspel tegen het in degradatienood verkerende Torino mocht Juventus niet eens klagen. Pas zeven minuten voor tijd tekende Cristiano Ronaldo voor de gelijkmaker. De ploeg van Matthijs de Ligt (die de hele wedstrijd meespeelde) was via Federico Chiesa al vroeg op voorsprong gekomen, maar twee goals van de Paraguayaan Antonio Sanabria deden de wedstrijd kantelen.



Juventus staat voorlopig vierde, wat net genoeg zou zijn voor Champions League-deelname, maar houdt nummer vijf Napoli slechts op doelsaldo onder zich. Koploper Internazionale is met een voorsprong van negen punten én een wedstrijd minder gespeeld uit het zicht verdwenen. Internazionale begint om 20.45 uur aan de uitwedstrijd bij Bologna. Stefan de Vrij is weer terug na zijn coronabesmetting, waardoor hij niet mee kon doen met Oranje in de afgelopen interlandperiode.