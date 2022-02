Juventus wint dankzij scorende debutanten Vlahovic en Zakaria

Dusan Vlahovic maakte tien dagen geleden op zijn 22ste verjaardag voor 82 miljoen euro de overstap van Fiorentina naar Juventus. De Servische spits had dit seizoen al zeventien keer gescoord voor de club uit Florence en had bij zijn debuut voor Juventus slechts dertien minuten nodig. Na een goede pass van de Argentijnse aanvoerder Paulo Dybala ging Vlahovic goed diep en met zijn verfijnde linkervoet lepelde hij de bal in de verre hoek: 1-0.



Het was voor Vlahovic en Juventus de droomstart van een mogelijk droomhuwelijk. Juventus hunkert al jaren naar een absolute topspits. Cristiano Ronaldo scoorde er drie seizoenen op los bij de Oude Dame (101 goals in 134 duels), maar Europees succes leverde het niet op en in het laatste seizoen ook geen landstitel meer. Sinds het vertrek van Ronaldo naar Manchester United afgelopen zomer zat Juventus het afgelopen halfjaar wel duidelijk met een probleem in de voorhoede, maar met de komst van Vlahovic lijkt dat nu in één klap opgevangen.