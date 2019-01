Juventus wint ondanks gemiste penalty Ronaldo simpel van Chievo

Na ruim 12 minuten opende Douglas Costa de score voor de thuisploeg. De Braziliaan manoeuvreerde zich knap tussen een paar Chievo-verdedigers door en knalde vervolgens raak. De tweede Turijnse treffer, vlak voor rust, was minstens net zo mooi. Paulo Dybala kreeg de bal, dribbelde tussen een paar tegenstanders door en legde de bal af op Emre Can. Die nam aan en legde de bal achter doelman Stefano Sorrentino.



Diezelfde Sorrentino eiste na rust een belangrijke rol op door een strafschop van Cristiano Ronaldo uitstekend uit de hoek te halen. De Portugees verzuimde daarmee om alleen aan kop te komen in de topscorerslijst van de Serie A.



Het publiek mocht zo'n 5 minuten voor tijd nog één keer de handen op elkaar zetten, toen Daniele Rugani raak kopte na een vrije trap van Federico Bernardeschi.



Juventus staat in de Serie A comfortabel op de eerste plaats, met een voorsprong van negen punten op Napoli. De nummer twee versloeg zondag Lazio met 2-1. Juventus won afgelopen woensdag in Jeddah met 1-0 van AC Milan in de strijd om de Italiaanse Supercup.