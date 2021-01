Juventus wint zonder De Ligt maar met omstreden Ronaldo van Sampdoria

Door de overwinning van AC Milan op Bologna eerder op de dag was voor Juventus de opdracht duidelijk: er moest gewonnen worden om de aansluiting te houden. Coach Pirlo kon ten opzichte van het duel met SPAL in de kwartfinales van de Coppa Italia (4-0 winst) weer beschikken over onder andere Cristiano Ronaldo, die vrijaf kreeg en in opspraak raakte.



Matthijs de Ligt ontbrak in de basiself. Het centrale duo bestond ditmaal uit Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, waarbij de kans aanwezig is dat De Ligt aanstaande dinsdag tegen Inter in de halve finales van de beker wel weer zal starten. Vanaf de bank zag De Ligt zijn ploeg in de 20ste minuut op voorsprong komen via Federico Chiesa. Aanvaller Baldé Keita raakte op het middenveld de bal kwijt en zag Juventus razendsnel omschakelen. Via Ronaldo en Alvaro Morata kwam de bal voor het doel bij Chiesa terecht en die maakte geen fout.



De ploeg van Claudio Ranieri verdiende een punt, maar slaagde er niet in om in het restant van de wedstrijd de gelijkmaker te maken. In de blessuretijd maakte invaller Aaron Ramsey er 0-2 van door op aangeven van Juan Cuadrado de bal voor een leeg doel binnen te tikken. Juve verkleint door de overwinning de achterstand op koploper Milan tot zeven punten, met een wedstrijd minder gespeeld. ‘De Oude Dame’ staat voor een loodzwaar programma met opeenvolgende wedstrijden tegen Inter, AS Roma, opnieuw Inter (tweemaal in de beker), Napoli en FC Porto (Champions League).



Bekijk hieronder de 0-2 van Aaron Ramsey.