Juventus zwijnt tegen Atalanta met twee goedkope strafschoppen

Hoeveel pech kun je hebben? Geen twaalfde zege op rij, maar slechts een puntje na een uitstekende wedstrijd op bezoek bij de koploper. Voetballend was Atalanta (zeker in de eerste helft) de meerdere in de Italiaanse topper, maar twee ongelukkige momenten kostten de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini de overwinning. Eerst was het De Roon die hands maakte (1-1) en vlak voor tijd ging de bal opnieuw op de stip toen invaller Luis Muriel de bal ongelukkig met de hand beroerde.

De Roon maakte de fout die hij vlak na rust maakte in de slotfase goed. Met een prima balverovering leidde de Oranje-international tien minuten voor tijd de aanval in die eindigde met de snoeiharde uithaal van invaller Ruslan Malinovskiy: 1-2. Daarmee leek Atalanta loon naar werken te krijgen. Maar Juventus hield het verschil met de nummer drie uiteindelijk toch op negen punten, de voorsprong op Lazio is acht punten.

Met De Roon en Hans Hateboer in de basis zette Atalanta ook in Turijn vanaf het begin van de wedstrijd de toon. Dat Robin Gosens in de warming up uitviel – de Duitse Nederlander moest op het laatste moment worden vervangen door de Belg Timothy Castagne - leek de ploeg van Gasperini weinig te deren.

Elftal vol vertrouwen

Atalanta is momenteel een geoliede machine. En een elftal vol vertrouwen, want sinds de hervatting van de Serie A verspeelde de ploeg in de eerste zes duels nog geen punt. Uit of thuis lijkt voor de ploeg uit Bergamo geen verschil te maken, zo ondervond ook Juventus. Matthijs de Ligt en co hadden voor rust niets in te brengen in eigen stadion. Atalanta bepaalde wat er op het veld gebeurde en stond halverwege volkomen verdiend op een 0-1 voorsprong dankzij een prima goal van Duvan Zapata, die op fraaie wijze werd vrijgespeeld door Papu Goméz.

De Ligt speelde een ongelukkige eerste helft. Hij werd omver gekegeld door ploeggenoot Juan Cuadrado, in zijn kruis getrapt door Zapata en door Goméz uitgespeeld bij de 0-1. De Oranje-international kwam na rust beter in de wedstrijd, net als de rest van zijn ploeg. Al was er wel een helpende hand nodig om op gelijke hoogte te komen.

Ronaldo jaagt op topscorerstitel

Die kwam van De Roon, die een strafschop veroorzaakte toen Paulo Dybala de bal van dichtbij hard tegen zijn arm schoot. De tot dan onzichtbare Cristiano Ronaldo wist met dat buitenkansje wel raad: 1-1. Dat gold ook voor zijn tweede presentje van de avond. De 35-jarige Portugees kwam daarmee op 27 goals in de Serie A, waarvan elf vanaf de strafschopstip. Daarmee staat hij nog maar twee goals achter op Lazio-spits Ciro Immobile, die in de afgelopen drie duels (drie nederlagen) niet tot scoren kwam. Ronaldo heeft bovendien nog zes duels om Roberto Lewandowski (34 goals in de Bundesliga namens Bayern München) te passeren in de strijd om de Gouden Schoen.

