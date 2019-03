Kahn maakt zich op voor topfunctie bij Bayern

,,Zoals het er nu uitziet gaat het in de goede richting. Nu moeten we afwachten wanneer het concreet wordt'', klonk het enigszins cryptisch uit de mond van de 49-jarige Kahn, die als analyticus zelden een blad voor de mond neemt. ,,Het is zinvol de zaken niet te snel te willen aanpakken.”



Clubpresident Uli Hoeness gaf al eerder aan dat Kahn de droomkandidaat is. ,,Hij zou eerst een jaar als gewoon bestuurslid kunnen functioneren. Dat biedt hem tijd een kijkje in de keuken te nemen'', zei Hoeness vorige week nog bij de zender Sport1.



Die periode zou in januari 2020 kunnen ingaan, vindt ook Kahn: ,,Ik heb ook mijn werk. Ik kan niet hals over kop zeggen: zo, ik ben weg hier.'' En inwerken vindt hij sowieso een goed idee. ,,Bestuursvoorzitter is geen functie die je van de ene op de andere dag inneemt. Je kunt niet zeggen: hier ben ik, waar staat mijn bureau?”