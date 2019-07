Kameroen geeft eerste plaats uit handen

In het Ismailia Stadion in Egypte wist Benin voorafgaand aan het beginsignaal dat het met een gelijkspel ook zeker zou zijn van een plek bij de laatste zestien, als één van de vier beste nummers drie. De ploeg van de Franse bondscoach Michel Dussuyer was opgelucht dat grote kansen niet besteed waren aan Eric Maxim Choupo-Moting en Karl Toko Ekambi van Kameroen.