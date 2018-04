Kampioen PSG ook in Franse bekerfinale

Is dit de meest verrassen­de bekerfina­le ooit?

0:07 In 1991 stond met BVV Den Bosch de nummer 17 uit de eerste divisie in de bekerfinale (1-0 verlies van Feyenoord). Frankrijk zag deze eeuw al drie keer een club uit de lagere divisies tot de eindstrijd doorstoten. Maar wat er zich dit seizoen in de Russische beker afspeelt, is wel heel bijzonder.