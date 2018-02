Kan Jaap Stam zijn bureau vast gaan uitruimen?

Het kan hard gaan in het voetbal. Vorig jaar was Stam nog een bejubelde man binnen het trainersgilde van het Engelse voetbal. Met Reading bereikte hij zomaar de playoffs voor promotie naar de Premier League. Daarin was Huddersfield Town te sterk, maar de naam van Stam leek gevestigd.



Gisteren ging Stam met Reading thuis onderuit tegen Milwall (0-2). De zoveelste nederlaag al dit seizoen. Van de laatste negen competitieduels werd er slechts eentje gewonnen. De ploeg uit het zuiden van Engeland staat nu slechts zes punten boven de degradatiestreep van het Championship. Een week geleden vloog Reading uit de FA Cup tegen het Sheffield Wednesday van Jos Luhukay.



Stam is sinds 2016 in dienst van Reading heeft nog een contract tot 2019.