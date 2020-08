Kan na Davies ook vriendin Huitema de Champions League winnen?

Davies en Huitema zijn allebei pas 19 jaar, maar worden gezien als de toekomst van het nationale team. Twee talenten met een totaal andere achtergrond, maar ze kruisten elkaars pad in 2016 in de jeugdopleiding van Vancouver Whitecaps en zijn sinds april 2017 een stelletje. Huitema was toen 15 jaar, maar had haar debuut voor het nationale team een maand eerder al gemaakt tijdens de Algarve Cup. Huitema deed vorig jaar mee op het WK en staat inmiddels al op 13 goals in 32 interlands. Geen verkeerde cijfers voor een speelster die in mei pas 19 jaar werd. Huitema heeft echter nog een lange weg te gaan om Christine Sinclair in te halen, want de 37-jarige aanvalster is met 186 goals in 296 interlands topscorer en recordinternational van de vrouwen. Huitema moest nog geboren worden toen Sinclair in 2000 al schitterde voor de nationale ploeg, maar vorig jaar vormden ze samen al de aanval op het WK. En die achternaam? Die is Fries. Haar overgrootouders Dominicus Bauke Huitema en Anna Agatha de Jong zijn in 1951 vanuit Wymbritseradeel met hun elf kinderen naar Canada geëmigreerd.