Kan Wijnaldum na zijn transfer naar Saoedi-Arabië interlands blijven spelen? Dit elftal doet het wel

met video Deur naar Oranje blijft op een kier voor Georginio Wijnaldum: ‘Hij was zelf ook liever in Europa gebleven’

Georginio Wijnaldum (32) traint deze week niet in Zeist, maar houdt zijn conditie op peil bij zijn oude club Feyenoord, in afwachting van zijn transfer naar Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië. De deur naar Oranje is nog niet definitief dicht, stelt bondscoach Ronald Koeman. ,,Hij heeft weinig gespeeld, maar het is niet zo dat hij nu meteen uit beeld is.’’