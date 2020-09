Kane aangever bij alle vier de treffers van Son in Southampton

Son had met zijn vier doelpunten een groot aandeel in de veegpartij, maar Harry Kane was minstens zo belangrijk. De Engelsman bereidde alle vier de treffers van zijn Aziatische ploeggenoot voor en zorgde met de 1-5 ook nog voor de vijfde Londense goal van de middag. Daarmee herstelde Spurs zich subliem van de 1-0 achterstand. The Saints kwamen na een halfuur op voorsprong dankzij Danny Ings. De Engelse spits zorgde met zijn tweede treffer van de middag voor het slotakkoord.



Son werd pas de vierde speler ooit in de rijke historie van de Premier League die vier keer scoorde op aangeven van dezelfde speler. De laatste die dat flikte, was Fredrik Ljungberg in 2003. Hij maakte vier goals dankzij de assists van Thierry Henry.



Bij Tottenham Hotspur kwam Steven Bergwijn tien minuten voor het einde binnen de lijnen voor Kane. Met zijn invalbeurt had de Oranje-international een minimale bijdrage aan de eerste drie punten van het nieuwe Premier League-seizoen. Vorige week was Everton tijdens de seizoensstart nog te sterk voor de ploeg van José Mourinho (0-1).



Tijd om rustig na te genieten van de zege in Southampton is er trouwens niet voor Tottenham Hotspur. Het team van Mourinho speelt dinsdagavond (19.00 uur) in de derde ronde van de Carabao Cup de uitwedstrijd bij Leyton Orient, gelukkig voor Spurs ook een club uit het noordoosten van Londen. Donderdag moet Spurs namelijk alweer in Macedonië zijn, waar de uitwedstrijd bij KF Shkëndija wacht in de derde voorronde van de Europa League. Volgende week zondag moet Spurs dan weer aan de bak in de Premier League, thuis tegen Newcastle United.