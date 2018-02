Kane gevierde man in boeiende North London derby

Tottenham nam zo nog meer afstand van Arsenal, dat zelfs plek 5 uit het oog is verloren. De Gunners verloren al voor de derde keer in 2018, en doen elf speelrondes voor het einde eigenlijk alleen nog mee voor de Europa League-plekken.



In een boeiend duel op Wembley was Tottenham Hotspur de bovenliggende partij. Kane en Dele Alli hadden de score hoger uit kunnen laten vallen, maar vooral Alli wist geen raad met een dot van een kans. Vlak voor het einde had Alexandre Lacazette voor de bezoekers de gelijkmaker op de schoen, maar de Franse spits faalde voor het oog van ruim 80.000 toeschouwers.



Tottenham Hotspur springt dankzij de driepunter over Chelsea en Liverpool heen naar plek 3, op vier punten van Manchester United en 17 punten van Manchester City. De concurrentie komt later dit weekend nog in actie.