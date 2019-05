Kane in selectie van Engeland voor duel met Nederland

De spits van Tottenham Hotspur is een van de acht Engelse internationals die mogelijk nog in actie komen bij de finale van de Champions League, die op 1 juni gepland staat. Kane is herstellende van een enkelblessure, waar hij al sinds begin april mee kampt.

Ruben Loftus-Cheek is er niet bij tegen Oranje. De middenvelder van Chelsea heeft een forse enkelblessure overgehouden aan een oefenwedstrijd in de Verenigde Staten.

Engeland speelde in maart 2018 in de Johan Cruijff ArenA tegen het Nederlands elftal. Bij het debuut van bondscoach Ronald Koeman verloor Oranje met 1-0 dankzij een doelpunt van Jesse Lingard. De aanvaller van Manchester United zit nu ook in de selectie. Net als onder anderen Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool) en Raheem Sterling (Manchester City).

Oranje en Engeland spelen de halve finale op donderdag 6 juni in het Portugese Guimarães. De finale is op zondag 9 juni tegen Portugal of Zwitserland in het Estádio do Dragão in Porto.