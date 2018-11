Kane leidt Engeland tegen Kroatië naar poulewinst in Nations League

Engeland kreeg in de eerste helft een flink aantal goede kansen, maar aanvallers Marcus Rashford, Harry Kane en Raheem Sterling hadden het vizier niet op scherp staan en de Kroatische doelman Lovre Kalinic (2,02 meter) verrichte een aantal knappe reddingen. In de 57ste minuut maakte Hoffenheim-spits Andrej Kramarić volledig tegen de verhouding in de 0-1 voor Kroatië, na lang kappen en draaien en via het been van Eric Dier. Engeland kwam via een simpele intikker van invaller Jesse Lingard in de 78ste minuut op gelijke hoogte, nadat Kalinic nog half redding kon brengen op de inzet van Kane.



Bij een gelijkspel was Spanje poulewinnaar geweest, maar de Engelsen bleven knap doorgaan en maakten vijf minuten voor tijd ook nog de winnende 2-1. In de 85ste minuut had Kalinic geen antwoord op het schot van Kane. De spits en aanvoerder van Engeland bezorgde zijn land daarmee de poulewinst in groep 4 in Divisie A van de Nations League. De 25-jarige Kane staat nu op twintig goals in 35 interlands.