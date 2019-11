Kane: Mourinho garantie voor succes bij Spurs

Maradona dan toch een beetje kampioen: Brest doorbreekt hegemonie BATE

24 november In Wit-Rusland werd BATE Borisov kampioen in: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Dit jaar niet. De landstitel gaat nu naar Dinamo Brest, de ploeg waar Diego Maradona ere-voorzitter is.