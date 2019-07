Kane schiet Tottenham Hotspur voorbij Real in halve finale Audi Cup

Samenvatting Liverpool met vier Nederlan­ders kansloos onderuit tegen Napoli

28 juli Liverpool is er voor het vierde oefenduel op rij niet in geslaagd om te winnen. In een volgepakt Murrayfield in de Schotse hoofdstad Edinburgh ging de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen kansloos onderuit tegen Napoli, waar twee voormalig Ajacieden een belangrijke rol opeisten: 0-3.