Kane verlost Spurs in slotminuten tegen Palace

De wedstrijd leek lang af te stevenen op een scoreloos gelijkspel dankzij uitstekend keeperswerk van Wayne Hennessey. Kane verzaakte echter niet en kopte in de 88ste minuut een corner van Christian Eriksen feilloos tegen de netten. Door de overwinning springt Spurs (voorlopig) over Chelsea naar de vierde plaats in de Premier League. De Blues gaan vanmiddag nog op bezoek bij Manchester United.