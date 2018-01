Kane voorkomt afgang Spurs met late treffer

Internetheld Will Grigg schiet West Ham United uit FA Cup

27 januari Wigan Athletic heeft voor een verrassing gezorgd in de vierde ronde van de FA Cup door West Ham United uit het toernooi te knikkeren: 2-0. De welbekende Will Griggs (bekend van het nummer 'Will Grigg's on Fire') maakte beide treffers namens de derde divisionist.