Kans op bekerfinale voor Neuer

Eerder meldde de coach dat Neuer, die vanwege een voetbreuk al sinds september 2017 uit de roulatie is, niet meer in actie zou komen in de laatste twee wedstrijden van dit seizoen. Op de website van de Duitse kampioen kwam hij terug op die uitspraken. ,,Zo heb ik het niet gezegd. De feiten zijn dat Manuel zaterdag in de laatste thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart niet bij de selectie zit, maar voor de bekerfinale is alles nog open'', verhelderde hij.

Neuer is inmiddels hersteld van zijn langdurige voetblessure en heeft de groepstraining hervat, maar er zijn nog altijd twijfels over zijn fitheid. Het is om die reden ook nog niet zeker dat hij meegaat met het Duitse nationale team naar het WK in Rusland. Bondscoach Joachim Löw maakt volgende week zijn voorlopige selectie bekend voor de eindronde.