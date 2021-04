Kans op titel voor Koeman en Barcelona bijna gehalveerd na dreun tegen Granada

De titelstrijd in Spanje is enorm spannend, zoals dat in de jaren 90 ook vaak het geval was. FC Barcelona verloor donderdag verrassend van Granada, waardoor er in de top van La Liga vier clubs binnen drie punten van elkaar staan. Wat zeggen de statistieken van de Euro Club Index over de titelkansen van Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona en Sevilla?

Volledig scherm Diego Simeone. © REUTERS De Euro Club Index is een systeem van adviesbureau Hypercube en databedrijf Gracenote. Het voorspelt de eindstand van de competitie op basis van resultaten uit het verleden. In Spanje zien we dat er tegenwoordig bijna elke week een nieuwe titelfavoriet is. Wat is de voorspelling met nog vijf speelrondes te gaan?



Atlético Madrid heeft op dit moment de beste papieren om voor het eerst sinds 2014 weer kampioen van Spanje te worden. De ploeg van Diego Simeone heeft 44,3 procent kans om kampioen te worden, zo rekent de ECI voor. Gisteren was dit nog maar 27,6 procent. De nederlaag van Barcelona heeft dus grote gevolgen gehad voor de kampioenskansen van de huidige koploper. Toch is de voorsprong van Atlético lang niet zo veilig als hij ooit leek. Begin februari werden de kansen van Atlético nog op 84,2 procent ingeschat, toen het team van Simeone liefst tien punten los stond aan kop.

FC Barcelona zal een flinke kater hebben overgehouden aan de thuisnederlaag tegen Granada. De nummer acht van de ranglijst verloor alle 24 wedstrijden die het ooit speelde in Camp Nou, tot gisteren. Uitgerekend in het midden van een bloedstollende titelrace won Granada bij de Catalaanse topclub. De titelkansen van Barça lopen hierdoor een flinke deuk op. Na de overwinning op Villarreal was Barcelona vorig weekend ineens favoriet voor de titel, met 63,3 procent. Nu staat het met 37,9 procent op een tweede plek achter Atlético. Saillant detail is dat juist deze twee grootste kanshebbers over acht dagen (zaterdag 8 mei om 16.15 uur) tegenover elkaar staan in Camp Nou.

Poll Wie wordt dit seizoen kampioen in Spanje? Atlético Madrid

Real Madrid

FC Barcelona

Sevilla Wie wordt dit seizoen kampioen in Spanje? Atlético Madrid (14%)

Real Madrid (31%)

FC Barcelona (49%)

Sevilla (6%)

Real Madrid heeft zichzelf de laatste tijd geen dienst bewezen. Twee weken geleden stond de ploeg van Zinedine Zidane nog naast Barcelona, met een titelkans van ongeveer 30 procent. Twee gelijke spelen later is de kans op titelprolongatie nog maar 14,2 procent. Toch had de situatie nog een stuk beroerder kunnen zijn. Dankzij de nederlaag van Barcelona staat Real op basis van onderling resultaat nog altijd boven zijn aartsrivaal. Had Barcelona gewonnen, dan waren de kansen van Real Madrid richting de 6 procent gegaan. Bovendien hebben de Madrilenen de luxe dat de twee naaste concurrenten elkaar nog tegenkomen in de competitie. Real Madrid speelt een dag later zelf nog thuis tegen Sevilla.

Volledig scherm Luuk de Jong © AFP

Sevilla heeft zich heel stilletjes bij de topclubs aangesloten en staat maar één punt achter Barcelona en Real Madrid. De ploeg van Luuk de Jong is de laatste weken uitstekend in vorm en zou na een gek weekend ineens bovenaan kunnen staan. Toch heeft de Euro Club Index weinig vertrouwen in een stunt. Al maandenlang komen de kampioenskansen van Sevilla nauwelijks boven de 5 procent uit. Op dit moment moet het tevreden zijn met een titelkans van 3,6 procent.

Dit is het resterende programma van de vier kanshebbers:

1. Atlético Madrid (33-73)

•2 mei: Elche-uit

• 8 mei: Barcelona-uit

• 12 mei: Real Sociedad-thuis

• 16 mei: Osasuna-thuis

• 23 mei: Real Vallodolid-uit

2. Real Madrid (33-71)

• 2 mei: Osasuna-thuis

• 9 mei: Sevilla-thuis

• 12 mei: Granada-uit

• 16 mei: Athletic Bilbao -thuis

• 23 mei: Villarreal-thuis

3. FC Barcelona (33-71)

• 2 mei: Valencia-uit

• 8 mei: Atlético Madrid-thuis

• 12 mei: Levante-uit

• 16 mei: Celta de Vigo-thuis

• 23 mei: Eibar-uit

4. Sevilla (33-70)

• 3 mei: Athletic Club-thuis

• 9 mei: Real Madrid-uit

• 12 mei: Valencia-thuis

• 16 mei: Villarreal-uit

• 23 mei: Deportivo Alavés-thuis

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.