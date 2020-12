Kansen voor Donny van de Beek na blessurezorgen ManUnited

Cavani startte voor het eerst in de basis, maar de Uruguayaanse spits moest zich in de rust laten vervangen met een spierblessure. Martial viel na een uur spelen uit. De Franse aanvaller heeft last van een dijbeen. ManUnited wist pas in het laatste half uur, met onder anderen de aanvankelijk gespaarde Bruno Fernandes en Marcus Rashford als invallers, een achterstand om te buigen in een zege.