Kanté weigerde belastingontwijking van Chelsea: ‘Hij wil een normaal salaris’

De Fransman had volgens Mediapart op verzoek van de club een bedrijf opgezet in Jersey, maar bedacht zich en gaf bij Chelsea aan niet mee te willen werken. Volgens de gelekte documenten zou Kanté een deel van zijn salaris van vijf miljoen euro uitbetaald krijgen in Jersey, zodat de belastingen ontweken kunnen worden. Chelsea drong aan op deze constructie. Ook de kosten voor de Londense club zouden gedrukt worden: 20 procent van het salaris van Kanté zou uit portretrechten bestaan en de helft daarvan zou richting Jersey gaan. Het zou een belastingvoordeel van één miljoen euro opleveren.



Kante ging in eerste instantie akkoord en zette ook twee bedrijfjes op, nadat Chelsea benadrukte dat het volkomen legaal was. De Fransman wilde na wat bedenktijd geen risico nemen en gaf via zijn adviseur te kennen: ‘N’Golo is onbeweegbaar. Hij wil gewoon een normaal salaris.’



Het kwam uiteindelijk tot een compromis. De imagorechten, die minder zwaar belast worden dan een regulier salaris, bleven, maar het wordt uitgekeerd via een Brits bedrijf. Daardoor moet er vennootschapsbelasting betaald worden. Deze belasting zou gedeeld worden door de club en de speler zelf.