Karsdorp en Mourinho onderuit in Romeinse derby: nota bene Pedro maakt beladen goal

Al binnen negentien minuten keken Karsdorp en de overige spelers van AS Roma-coach José Mourinho tegen een 2-0 achterstand aan. Na de 1-0 van Sergej Milinkovic-Savic was het Pedro die een veelbesproken goal maakte. Niet zozeer door de schoonheid van zijn doelpunt, maar wel vanwege de lading die op die goal zat.



Pedro speelde vorig seizoen namelijk nog voor AS Roma. Nu scoorde hij namens het lichtblauwe deel van Rome en daarmee werd hij de derde speler die voor zowel Lazio als AS Roma scoorde in de Derbi della capitale. Arne Selmonsson en Aleksandar Kolarov gingen hem voor.



Na de 2-1 van Roger Ibañez kwamen Mourinho en consorten wel weer dichterbij, maar dankzij Felipe Anderson bracht Lazio na ruim een uur de marge weer op twee goals, al was het voor slechts zes minuten. Jordan Veretout zorgde in de 69ste minuut vanaf de stip voor de 3-2, maar verder dan dat kwam AS Roma niet.



AS Roma verzuimt zo te klimmen naar de tweede plek. Mourinho en consorten blijven steken op plek vier met vier punten minder dan koploper AC Milan. Lazio stijgt naar plek zes met één puntje minder dan AS Roma.