Karsdorp met Roma uitgeschakeld in Coppa Italia

Andrey Galabinov zette Spezia in de zesde minuut al vanaf de penaltystip op voorsprong. Op aangeven van de Bulgaar maakte Riccardo Saponara even later de 0-2. Lorenzo Pellegrini (strafschop) en Henrik Mkhitaryan maakten in de zuivere speeltijd gelijk. De wedstrijd leek op dat moment richting AS Roma te kantelen, maar toen pakte Gianluca Mancini zijn tweede gele kaart en werd amper dertig seconden later ook Paul Lopez van het veld gestuurd wegens een onbezonnen actie.



Spezia, met Jeroen Zoet op de bank, drukte door en maakte in de 107de minuut de verlossende 2-3. Vlak voor tijd zorgde Riccardo Saponara voor de 2-4 einduitslag. Rick Karsdorp werd in de 69ste minuut in het veld gebracht.