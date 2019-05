Keeper die vorige week broertje verloor eist heldenrol op in bekerfinale

De 34-jarige routinier verloor vorige week namelijk zijn broer in een tragisch auto-ongeluk. ,,Ik ben ongelofelijk trots op je en dat zal ik ook voor altijd blijven. Je was altijd zo blij en je was mijn beste vriend. Je zit voor altijd in mijn hart‘’, vertelde Hansen eerder deze week op Instagram. Hij besloot toch onder de lat te gaan staan en eiste de heldenrol voor zich op door twee strafschoppen te pakken. Na de beslissende penalty stormde de hele ploeg op de goalie af.



Al na 6 minuten opende Kian Hansen de score met een van richting veranderd schot. Een kwartier later was Dominik Kaiser - die in de beslissende reeks een penalty miste - het eindstation van een mooie aanval van de ploeg uit de buitenwijken van Kopenhagen. In het restant werd niet meer gescoord, net als in de verlenging, en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Brøndby miste er twee, om één van Midtjylland.



Midtjylland is ook nog altijd in de race om zijn landstitel te prolongeren in de Superligaen. Het staat twee wedstrijden voor het einde van de competitie één punt achter op FC Kopenhagen.