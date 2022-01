Keeper Ecuador na karatetrap weggestuurd, VAR redt Alisson Becker na gevaarlijk spel

Argentinië ook zonder Messi te sterk voor Chili in WK-kwalifica­tie

Zonder sterspeler Lionel Messi vanwege de nasleep van een coronabesmetting, heeft Argentinië in de kwalificatie voor het WK met 2-1 gewonnen bij Chili. De Argentijnen waren al zeker van een plaats op de eindronde, later dit jaar in Qatar. Voor Chili is de nederlaag een gevoelige tik in de eindfase van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks.

4:38