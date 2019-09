Keizer na tien maanden weg bij Sporting Portugal

Door Freek Jansen Keizer begon tien maanden geleden aan zijn klus bij Sporting Portugal. In de competitie lukte het hem niet om het gat met FC Porto en kampioen Benfica te dichten, maar in de twee nationale bekertoernooien was hij wel succesvol. Het leverde een plek op in het hoofdtoernooi van de Europa League, waarin Sporting het over ruim twee weken in de groepsfase mag opnemen tegen PSV.

Reactie

,,Ik wens de club veel succes en ik wil iedereen bedanken die met me heeft samengewerkt’’, reageert Keizer vandaag op het eigen clubkanaal van Sporting Portugal. ,,Het was een mooie tijd. Nu is het tijd voor iemand anders. Ik hoop dat Sporting nog meer prijzen zal winnen in de toekomst.’’



De trainer was twee seizoenen geleden een halfjaar werkzaam als hoofdtrainer van Ajax. Eind december 2017 moest hij het veld ruimen. Voordat Sporting in november vorig jaar Keizer naar Portugal haalde, was hij trainer bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten.